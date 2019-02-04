Хачанов опустился на 70 место чемпионской гонки ATP

Опубликована обновленная версия чемпионской гонки ATP, которую возглавляет сербский теннисист Новак Джокович. Изменений в первой десятке не произошло.
Лучший среди россиян - Даниил Медведев, который идет на 10-м месте вместе с чехом Томашем Бердыхом. Карен Хачанов опустился на 70-е место.
Чемпионская гонка АТР
версия от 4 февраля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 2090,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 1200,
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) – 765,
4 (4). Люка Пуй (Франция) – 720,
5 (5). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 610,
5 (5). Кэй Нисикори (Япония) – 610,
7 (7). Милош Раонич (Канада) – 405,
8 (8). Алекс де Минаур (Австралия) – 385,
9 (9). Фрэнсис Тиафо (США) – 360,
10 (10). Томаш Бердых (Чехия) – 330,
10 (10). Даниил Медведев (Россия) – 330...
70 (63). Карен Хачанов (Россия) – 90...
81 (75). Евгений Донской (Россия) – 85.
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