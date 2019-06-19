Хачанов обыграл Штруффа во втором раунде турнира в Халле

Российский теннисист Карен Хачанов выиграл у немца Яна-Леннарда Штруффа (6:3, 3:6, 6:4) во втором раунде турнира АТР в Халле (Германия). Матч продолжался один час и 45 минут.

В 1/4 финала россиянин сыграет с победителем пары Маттео Берреттини (Италия) - Андреас Сеппи (Италия).

Халле (Германия)

Турнир ATP Noventi Open

Призовой фонд 2 081 830 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 3) - Ян-Леннард Штруфф (Германия) - 6:3, 3:6, 6:4