Хачанов обыграл Штруффа во втором раунде турнира в Халле

Российский теннисист Карен Хачанов выиграл у немца Яна-Леннарда Штруффа (6:3, 3:6, 6:4) во втором раунде турнира АТР в Халле (Германия). Матч продолжался один час и 45 минут.
В 1/4 финала россиянин сыграет с победителем пары Маттео Берреттини (Италия) - Андреас Сеппи (Италия).
Халле (Германия)
Турнир ATP Noventi Open
Призовой фонд 2 081 830 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Карен Хачанов (Россия, 3) - Ян-Леннард Штруфф (Германия) - 6:3, 3:6, 6:4
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