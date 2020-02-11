Хачанов обыграл Фоньини в первом круге в Роттердаме
17:09
Россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Роттердаме. На старте он обыграл пятого «сеяного» Фабио Фоньини.
Соперником Хачанова станет британец Дэниэл Эванс, обыгравший Филиппа Кольшрайбера.
Помимо Хачанова, в турнире принимают еще два россиянина — Даниил Медведев и Андрей Рублев.
Роттердам (Голландия)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 2 013 855 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Карен Хачанов (Россия) — Фабио Фоньини (Италия, 5) — 6:3, 6:3
Александр Бублик (Казахстан) — Грегуар Баррер (Франция, Q) — 6:3, 6:7 (2:7), 6:4
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