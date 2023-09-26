15-я ракетка мира из России Карен Хачанов сыграет против японского теннисиста Йосихито Нисиоки в финале турнира в Чжухае (Китай) во вторник, 26 сентября. Встреча начнется в 14.30 по московскому времени.

Видеотрансляция матча Хачанов — Нисиока будет доступна в прямом эфире и бесплатно в соцсети ВКонтакте.

Ранее, 25 сентября, 27-летний Хачанов обыграл американца Себастьяна Корду в полуфинале турнира в Китае (7:5, 6:4), а 27-летний Нисиока, который занимает 46-е место в рейтинге ATP, одержал победу над россиянином Асланом Карацевым (6:4, 6:4) в 1/2 финала Чжухае.

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