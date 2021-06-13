Хачанов и Рублев сыграют друг с другом в первом круге турнира в Халле

Состоялась жеребьевка турнира АТР в Халле (Германия).

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев сыграют друг с другом в первом круге.

Также в турнире будет участвовать еще один российский теннисист Даниил Медведев. Он посеян под первым номером. Его соперником по первому раунду станет немец Ян-Леннард Штруфф.

Турнир в Халле пройдет с 14 по 20 июня.