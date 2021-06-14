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Синнер проиграл Дрейперу в первом раунде турнира в Лондоне

16:29

Британский теннисист Джек Дрейпер победил итальянца Янника Синнера (7:6, 7:6) в первом раунде турнира ATP в Лондоне (Великобритания). Матч продолжался два часа.

В следующем раунде Дрейпер сыграет с победителем пары Александр Бублик (Казахстан) — Жереми Шарди (Франция).

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Cinch Championships

Призовой фонд 1 290 135 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Джек Дрейпер (Великобритания, WC) — Янник Синнер (Италия, 3) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:2)

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