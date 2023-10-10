Хачанов и Рублев проиграли во втором круге турнира в Шанхае в паре
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев не смогли выйти в третий круг турнира в Шанхае. Они проиграли индийско-австралийской паре Рохан Бопанна/Мэттью Эбден — 6:4, 3:6, 8:10.
Матч длился 1 час 14 минут. На счету россиян 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 2. У соперников — 6 эйсов и 2 реализованных брейка из 2.
Следующими соперниками Бопанны и Эбдена станут Марсело Аревало/Жан-Жюльен Рожер (Сальвадор/Нидерланды, 8).
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Рохан Бопанна/Мэттью Эбден (Индия/Австралия, 4) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 4:6, 6:3, 10:8
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