Гранольерс и Себальос обыграли Пирса и Винуса на итоговом турнире АТР

В матче группового этапа Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания) испано-аргентинская пара Марсель Гранольерс/Орасио Себальос победила австралийско-новозеландский дуэт Джон Пирс/Майкл Винус (7:6, 7:5).

Матч продолжался один час и 44 минуты. Соперники провели первый матч на турнире

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 5 700 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Группа Боба Брайана

Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 4) — Джон Пирс/Майкл Винус (Австралия/Новая Зеландия, 6) — 7:6, 7:5