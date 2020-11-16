Гранольерс и Себальос обыграли Пирса и Винуса на итоговом турнире АТР
16:59
В матче группового этапа Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания) испано-аргентинская пара Марсель Гранольерс/Орасио Себальос победила австралийско-новозеландский дуэт Джон Пирс/Майкл Винус (7:6, 7:5).
Матч продолжался один час и 44 минуты. Соперники провели первый матч на турнире
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 5 700 000 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Группа Боба Брайана
Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 4) — Джон Пирс/Майкл Винус (Австралия/Новая Зеландия, 6) — 7:6, 7:5