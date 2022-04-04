Голкипер «МЮ» Давид де Хеа отреагировал на пост Даниила Медведева о травме

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа в соцсетях отреагировал на информацию о том, что российский теннисист из-за травмы пропустит от одного до двух месяцев. Де Хеа оставил в комментариях эмодзи с изображением сердечка.

2 апреля Медведев сообщил, что перенесет операцию из-за грыжи и пропустит один-два месяца. В последнем матче россиянин проиграл Хуберту Хуркачу на турнире в Майами на стадии четвертьфинала.