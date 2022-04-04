Даниил Медведев и Андрей Рублев опустились в рейтинге ATP
ATP на сайте опубликовала обновленную версию чемпионской гонки в мужском одиночном разряде.
Российский теннисист Даниил Медведев опустился со второго на третье место, его место занял испанец Карлос Алькарос, который выиграл турнир в Майаме. Возглавляет рейтинг испанец Рафаэль Надаль.
Андрей Рублев опустился на 7-е место, Карен Хачанов — на 22-е место. Еще один российский теннисист Аслан Карацев остался 27-м.
Чемпионская гонка ATP. 4 апреля
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 3350 очков.
2 (7). Карлос Алькарас (Испания) — 1950.
3 (2). Даниил Медведев (Россия) — 1900.
4 (3). Тейлор Фритц (США) — 1520.
5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 1440.
6 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1420.
7 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 1390.
8 (22). Каспер Рууд (Норвегия) — 1020.
9 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 945.
10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 935...
22 (20). Карен Хачанов (Россия) — 485...
27 (27). Аслан Карацев (Россия) — 440.