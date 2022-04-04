Даниил Медведев и Андрей Рублев опустились в рейтинге ATP

Медведев и Рублев опустились в чемпионской гонке ATP

ATP на сайте опубликовала обновленную версию чемпионской гонки в мужском одиночном разряде.

Российский теннисист Даниил Медведев опустился со второго на третье место, его место занял испанец Карлос Алькарос, который выиграл турнир в Майаме. Возглавляет рейтинг испанец Рафаэль Надаль.

Андрей Рублев опустился на 7-е место, Карен Хачанов — на 22-е место. Еще один российский теннисист Аслан Карацев остался 27-м.

Чемпионская гонка ATP. 4 апреля

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 3350 очков.

2 (7). Карлос Алькарас (Испания) — 1950.

3 (2). Даниил Медведев (Россия) — 1900.

4 (3). Тейлор Фритц (США) — 1520.

5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 1440.

6 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1420.

7 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 1390.

8 (22). Каспер Рууд (Норвегия) — 1020.

9 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 945.

10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 935...

22 (20). Карен Хачанов (Россия) — 485...

27 (27). Аслан Карацев (Россия) — 440.