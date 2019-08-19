Гоффен заявил, что Медведев играл невероятно последние три недели

Бельгийский теннисист Давид Гоффен — о матче с Даниилом Медведевым в финале турнира в Цинциннати. Россиянин одержал победу — 7:6 (7:3), 6:4.

— Он играл невероятно эти три недели, — цитирует Медведева официальный сайт АТР. — Он был очень надежен, он не ошибался. Это как играть со стеной. Именно поэтому другим тяжело играть с ним, потому что он очень стабилен, а теперь еще и с большей уверенностью в себе. Это очень и очень хороший игрок. Он стабильно играет на покрытии, на котором тяжело контролировать мяч. Честно говоря, на нем непросто чисто выиграть очко. Он был очень хорош эти три недели. Поздравляю его.

После победы Даниил Медведев поднялся на пятое место в рейтинге АТР и в чемпионской гонке.