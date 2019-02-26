Герасимов и Кудла вышли во второй круг турнира в Дубае

Представитель Белоруссии Егор Герасимов вышел во второй круг Турнира в Дубае. В матче первого раунда он обыграл голландца Робина Хаасе - 7:6 (7:2), 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 1 час 57 минут.
В другом матче дня американец Денис Кудла переиграл итальянца Маттео Берреттини - 2:6, 7:5, 7:5.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 736 845 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Денис Кудла (США) - Маттео Берреттини (Италия) - 2:6, 7:5, 7:5
Егор Герасимов (Белоруссия, Q) - Робин Хаасе (Голландия) - 7:6 (7:2), 7:6 (7:5)
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