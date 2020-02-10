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Гарин победил Шварцмана в полуфинале турнира в Кордобе, выиграв решающий сет 6:0

03:52

Чилиец Кристиан Гарин в полуфинале турнира в Кордобе (Аргентина) победил местного теннисиста Диего Шварцмана — 2:6, 6:4, 6:0. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 5 минут.

Кордоба (Аргентина)

Турнир ATP Cordoba Open

Призовой фонд 532 695 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Кристиан Гарин (Чили, 3, WC) — Диего Шварцман (Аргентина, 1) — 2:6, 6:4, 6:0

Дополнительная информация:

http://tennis.sport-express.ru/atp/cordoba/2020/

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