Гарин победил Шварцмана в полуфинале турнира в Кордобе, выиграв решающий сет 6:0

Чилиец Кристиан Гарин в полуфинале турнира в Кордобе (Аргентина) победил местного теннисиста Диего Шварцмана — 2:6, 6:4, 6:0. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 5 минут.

Кордоба (Аргентина)

Турнир ATP Cordoba Open

Призовой фонд 532 695 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Кристиан Гарин (Чили, 3, WC) — Диего Шварцман (Аргентина, 1) — 2:6, 6:4, 6:0