Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 13:52

Фоньини вышел в четвертьфинал турнира в Белграде

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Итальянский теннисист Фабио Фоньини в 1/8 финала турнира в Белграде обыграл словенца Альяжа Бедене со счетом 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. Итальянец сделал один эйс и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13.

В четвертьфинале соперником Фоньини станет победитель матча Оскар Отте (Германия) — Аслан Карацев (Россия, 4).

Белград (Сербия)

Турнир ATP Serbia Open

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Фабио Фоньини (Италия, 6) — Альяж Бедене (Словения) — 6:2, 6:3

0
Читайте также
«Это просто невероятно». Овечкин повторил великий рекорд Гретцки в НХЛ
Трехэтажный особняк, жених-миллионер и ожидание ребенка. Как сейчас в США живет теннисистка Мария Шарапова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович обыграл Джере в трех сетах и встретится с Кецмановичем в четвертьфинале турнира в Белграде
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости