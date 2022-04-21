Фоньини вышел в четвертьфинал турнира в Белграде
Итальянский теннисист Фабио Фоньини в 1/8 финала турнира в Белграде обыграл словенца Альяжа Бедене со счетом 6:2, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 26 минут. Итальянец сделал один эйс и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13.
В четвертьфинале соперником Фоньини станет победитель матча Оскар Отте (Германия) — Аслан Карацев (Россия, 4).
Белград (Сербия)
Турнир ATP Serbia Open
Призовой фонд 534 555 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Фабио Фоньини (Италия, 6) — Альяж Бедене (Словения) — 6:2, 6:3
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