Фоньини вышел в четвертьфинал турнира в Белграде

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Итальянский теннисист Фабио Фоньини в 1/8 финала турнира в Белграде обыграл словенца Альяжа Бедене со счетом 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. Итальянец сделал один эйс и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13.

В четвертьфинале соперником Фоньини станет победитель матча Оскар Отте (Германия) — Аслан Карацев (Россия, 4).

Белград (Сербия)

Турнир ATP Serbia Open

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Фабио Фоньини (Италия, 6) — Альяж Бедене (Словения) — 6:2, 6:3