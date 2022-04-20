Джокович обыграл Джере в трех сетах и встретится с Кецмановичем в четвертьфинале турнира в Белграде
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал домашнего турнира ATP в Белграде.
Во втором круге первая ракетка мира победил своего соотечественника Ласло Джере в трех сетах — 2:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).
В четвертьфинале Джокович сыграет против еще одного представителя Сербии, Миомира Кецмановича.
Белград (Сербия)
Турнир ATP Serbia Open
Призовой фонд 534 555 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Ласло Джере (Сербия) — 2:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4)
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