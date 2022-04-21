Карацев уступил Отте во втором круге турнира в Белграде

Российский теннисист Аслан Карацев уступил немцу Оскару Отте во втором круге турнира ATP 250 в Белграде.

Матч продолжался 2 часа 18 минут и завершился со счетом 7:6 (7:6), 1:6, 3:6.

Россиянин сделал пять эйсов, совершил семь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из восьми. Немецкий теннисист сделал 10 эйсов, три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 13.

В третьем круге турнира в Белграде Отте сыграет с итальянцем Фабио Фоньини.

Белград (Сербия)

Турнир ATP Serbia Open

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Оскар Отте (Германия) — Аслан Карацев (Россия, 4) — 6:7 (4:7), 6:1, 6:3