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22 января, 23:49

Флавия Пеннетта: «Если Джокович не вакцинируется, его жизнь превратится в ад»

Флавия Пеннетта считает, что если Джокович не вакцинируется, то его жизнь превратится в ад
Анна Горшкова
Корреспондент

Экс-первая ракетка мира в парном разряде Флавия Пеннетта высказалась о ситуации, в которой оказался сербский теннисист Новак Джокович.

«Я не думаю, что Джокович вакцинируется. Если он не изменит свое решение, его жизнь превратится в ад», — приводит слова Пеннетты Corriere della Sera.

5 января Джокович был задержан в аэропорту Мельбурна за нарушение визовых правил и въезд в Австралию без прививки от ковида. Новака поместили в отель для лиц, ожидающих депортации, но через четыре дня выпустили и позволили тренироваться.

14 января в отношении серба снова выписали предписание о депортации, ссылаясь на то, что нахождение в стране звездного антиваксера угрожает массовыми волнениями. Попытки теннисиста оспорить это решение в суде успехом не увенчались, он покинул Австралию и не смог принять участия в турнире Australian Open.

Теннис
Новак Джокович
Флавия Пеннетта
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