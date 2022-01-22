Флавия Пеннетта: «Если Джокович не вакцинируется, его жизнь превратится в ад»

Флавия Пеннетта считает, что если Джокович не вакцинируется, то его жизнь превратится в ад

Экс-первая ракетка мира в парном разряде Флавия Пеннетта высказалась о ситуации, в которой оказался сербский теннисист Новак Джокович.

«Я не думаю, что Джокович вакцинируется. Если он не изменит свое решение, его жизнь превратится в ад», — приводит слова Пеннетты Corriere della Sera.

5 января Джокович был задержан в аэропорту Мельбурна за нарушение визовых правил и въезд в Австралию без прививки от ковида. Новака поместили в отель для лиц, ожидающих депортации, но через четыре дня выпустили и позволили тренироваться.

14 января в отношении серба снова выписали предписание о депортации, ссылаясь на то, что нахождение в стране звездного антиваксера угрожает массовыми волнениями. Попытки теннисиста оспорить это решение в суде успехом не увенчались, он покинул Австралию и не смог принять участия в турнире Australian Open.