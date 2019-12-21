Федерер предпочел выставочный матч со Зверевым в Боготе турниру в Майами

Швейцарский теннисист Роджер Федерер проведет выставочный матч с Александром Зверевым из Германии 24 марта 2020 года в Боготе. Об этом сообщает ESPN. Теннисисты должны были встретиться в столице Колумбии еще 22 ноября, однако из-за массовых уличных протестов игра была отменена. При этом все зрители, которые купили билеты на ноябрьскую игру, смогут посетить ее в марте.

Отметим, что в это же время будет проводиться турнир в Майами, действующим победителем которого является Федерер. Участие в выставочном матче означает, что в Майами швейцарец не сыграет.