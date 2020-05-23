Федерер пока не успел соскучиться по теннису

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер признался, что во время самоизоляции не успел соскучиться по теннису.

— Я никогда не оставался дома более пяти недель со времени моей последней операции в 2016 году, — цитирует швейцарца Globoesporte. — Это прекрасное время для нас как семьи, но, конечно, мы иногда сводим друг друга с ума, как любая семья (смеется).

Я доволен своей формой и думаю, что до возобновления сезона еще далеко. Я сейчас не тренируюсь, потому что не вижу для этого никаких причин, если честно. Думаю, мне важно сейчас наслаждаться этим перерывом после игры в теннис. Я не очень скучаю по теннису. Мне кажется, я начну скучать по нему, когда пауза будет близка к завершению, и у меня появится цель тренироваться. Тогда я буду очень мотивированным.