Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    ATP

Федерер пока не успел соскучиться по теннису

09:57
Роджер Федерер. Фото Instagram.
Роджер Федерер. Фото Instagram.
Теги:

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер признался, что во время самоизоляции не успел соскучиться по теннису.

 — Я никогда не оставался дома более пяти недель со времени моей последней операции в 2016 году, — цитирует швейцарца Globoesporte. — Это прекрасное время для нас как семьи, но, конечно, мы иногда сводим друг друга с ума, как любая семья (смеется).

Я доволен своей формой и думаю, что до возобновления сезона еще далеко. Я сейчас не тренируюсь, потому что не вижу для этого никаких причин, если честно. Думаю, мне важно сейчас наслаждаться этим перерывом после игры в теннис. Я не очень скучаю по теннису. Мне кажется, я начну скучать по нему, когда пауза будет близка к завершению, и у меня появится цель тренироваться. Тогда я буду очень мотивированным.

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир