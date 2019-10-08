Федерер обыграл Рамоса-Виньоласа на турнире в Шанхае

Швейцарский теннисист Роджер Федерер выиграл у испанца Альберта Рамоса-Виньоласа (6:2, 7:6 (7:5)) во втором раунде турнира АТР в Шанхае (Китай).

Матч продолжался один час и 26 минут. В следующем раунде швейцарец сыграет с победителем пары между бельгийцем Давидом Гоффеном и казахстанцем Михаилом Кукушкиным.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 7 473 620 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Роджер Федерер (Швейцария, 2) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 6:2, 7:6 (7:5)