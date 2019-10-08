Федерер обыграл Рамоса-Виньоласа на турнире в Шанхае
15:10
Швейцарский теннисист Роджер Федерер выиграл у испанца Альберта Рамоса-Виньоласа (6:2, 7:6 (7:5)) во втором раунде турнира АТР в Шанхае (Китай).
Матч продолжался один час и 26 минут. В следующем раунде швейцарец сыграет с победителем пары между бельгийцем Давидом Гоффеном и казахстанцем Михаилом Кукушкиным.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 7 473 620 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Роджер Федерер (Швейцария, 2) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 6:2, 7:6 (7:5)