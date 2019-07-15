Джокович возглавил чемпионскую гонку АТР

Сегодня была опубликована обновленная версия чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Серб Новак Джокович благодаря победе на Уимблдоне вышел на первое место, опередив испанца Рафаэля Надаля.
Россиянин Даниил Медведев опустился на две строчки и занимает теперь восьмое место, а его соотечественник Карен Хачанов поднялся на 24-е место.
Чемпионская гонка АТР
Положение на 15 июля
1 (2*). Новак Джокович (Сербия) – 6725 очков;
2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 6225;
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 5060;
4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 3315;
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 2995;
6 (7). Кэй Нисикори (Япония) – 2070;
7 (12). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 1980;
8 (6). Даниил Медведев (Россия) – 1855;
9 (9). Фабио Фоньини (Италия) – 1640;
10 (8). Александр Зверев (Германия) – 1590...
24 (26). Карен Хачанов (Россия) – 965...
90 (92). Андрей Рублев (Россия) – 398.
* – предыдущая позиция в рейтинге