Джокович возглавил чемпионскую гонку АТР

Сегодня была опубликована обновленная версия чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Серб Новак Джокович благодаря победе на Уимблдоне вышел на первое место, опередив испанца Рафаэля Надаля.

Россиянин Даниил Медведев опустился на две строчки и занимает теперь восьмое место, а его соотечественник Карен Хачанов поднялся на 24-е место.

Чемпионская гонка АТР

Положение на 15 июля

1 (2*). Новак Джокович (Сербия) – 6725 очков;

2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 6225;

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 5060;

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 3315;

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 2995;

6 (7). Кэй Нисикори (Япония) – 2070;

7 (12). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 1980;

8 (6). Даниил Медведев (Россия) – 1855;

9 (9). Фабио Фоньини (Италия) – 1640;

10 (8). Александр Зверев (Германия) – 1590...

24 (26). Карен Хачанов (Россия) – 965...

90 (92). Андрей Рублев (Россия) – 398.

* – предыдущая позиция в рейтинге