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Джокович сравнялся с Лендлом по числу сезонов с 50 и более победами

09:35
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На турнире в Париже Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Стефанос Циципас одержали свои 50-е победы в сезоне, сообщает ATP Tour. Причем для Джоковича нынешний сезон стал 12-м, в котором серб одерживает 50 и более побед. По этому показателю он сравнялся с восьмикратным победителем турниров «Большого шлема» Иваном Лендлом.

Джоковича опережает только Джимми Коннорс, у которого 14 таких сезонов, и Роджер Федерер с 16 такими сезонами.

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