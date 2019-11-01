Джокович сравнялся с Лендлом по числу сезонов с 50 и более победами

На турнире в Париже Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Стефанос Циципас одержали свои 50-е победы в сезоне, сообщает ATP Tour. Причем для Джоковича нынешний сезон стал 12-м, в котором серб одерживает 50 и более побед. По этому показателю он сравнялся с восьмикратным победителем турниров «Большого шлема» Иваном Лендлом.

Джоковича опережает только Джимми Коннорс, у которого 14 таких сезонов, и Роджер Федерер с 16 такими сезонами.