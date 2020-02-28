Джокович победил Монфиса в Дубае и сыграет в финале с Циципасом
20:52
Первая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл Гаэля Монфиса из Франции в полуфинале турнира в Дубае — 2:6, 7:6 (10:8), 6:1.
В решающем матче первый номер «посева» сыграет со вторым — греком Стефаносом Циципасом.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 794 840 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Новак Джокович (Сербия, 1) — Гаэль Монфис (Франция, 3) — 2:6, 7:6 (10:8), 6:1
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