Джокович победил Монфиса в Дубае и сыграет в финале с Циципасом

Первая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл Гаэля Монфиса из Франции в полуфинале турнира в Дубае — 2:6, 7:6 (10:8), 6:1.

В решающем матче первый номер «посева» сыграет со вторым — греком Стефаносом Циципасом.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Гаэль Монфис (Франция, 3) — 2:6, 7:6 (10:8), 6:1