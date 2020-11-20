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Джокович обыграл Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР

18:50
Новак Джокович. Фото BBC.
Новак Джокович. Фото BBC.
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Сербский теннисист Новак Джокович обыграл немца Александра Зверева (6:3, 7:6) в матче группового этапа Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания). Благодаря этой победе он вышел в полуфинал.

Матч продолжался один час и 38 минут. Серб с двумя победами занимает второе место в группе. Первый — россиянин Даниил Медведев, у которого также две победы и матч против аргентинца Диего Шварцмана в запасе.

Соперником Джоковича в полуфинале станет австриец Доминик Тим.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 5 700 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Токио 1970

Новак Джокович (Сербия, 1) — Александр Зверев (Германия, 5) — 6:3, 7:6 (7:4)

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