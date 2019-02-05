Донской проиграл Пэру в первом круге турнира в Монпелье

Российский теннисист Евгений Донской в матче первого круга турнира в Монпелье проиграл французу Бенуа Пэру со счетом 5:7, 3:6. Во второй круг прошли чех Томаш Бердых и латвиец Эрнест Гулбис.

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 524 340 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Бенуа Пэр (Франция, 8) – Евгений Донской (Россия) – 7:5, 6:3

Томаш Бердых (Чехия) – Маттиас Бахингер (Германия, Q) – 5:7, 6:3, 6:3

Антуан Оан (Франция, Q) – Стив Дарсис (Бельгия) – 6:1, 6:2

Эрнест Гулбис (Латвия) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:4, 7:6