Российский теннисист Андрей Рублев 15 апреля во время флеш-интервью поделился ожиданиями от четвертьфинального матча турнира в Монте-Карло (Монако) против испанца Рафаэля Надаля.

В третьем круге россиянин в трех сетах одержал победу над испанцем Роберто Баутистой Агутом — 7:6, 5:7, 6:3.

«Что думаю о матче с Надалем? Для меня это неприятное испытание. Но я жду этой игры и хочу показать все свои самые сильные стороны. На меня уже не будет ничего давить, задачу-минимум на турнир я выпонил. Обещаю, что буду биться до конца, а там уже посмотрим», — заявил Рублев.

Матч 1/4 финала «Мастерса» в Монако состоится в пятницу, 16 апреля. Ориентировочное начало игры — в 16.30 (мск).