Доминик Тим: «Чтобы победить Федерера, все должно было сойтись»

Австриец Доминик Тим прокомментировал победу над швейцарцем Роджером Федерером на Итоговом турнире ATP. Также им предстоит встретиться на групповом этапе с Новаком Джоковичем и Маттео Берретини.

— Чтобы его победить, все должно сойтись, — цитирует Тима официальный сайт ATP. — Сегодня был тот самый случай. Я играл очень хорошо, провел хороший матч. Подача и обратные кроссы были очень важны. Даже не хотел думать о том, что произойдет, если он выиграет, отыгравшись на тай-брейке. Так что я очень рад, что справился с этим моментом при счете 6:5.