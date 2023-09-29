Димитров в первом круге турнира в Пекине обыграл Макдональда, уступая со счетом 2:6, 1:5

Болгарский теннисист Григор Димитров в первом круге турнира в Пекине обыграл американца Маккензи Мадональда со счетом 2:6, 7:6 (7:4), 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. На счету 32-летнего болгарина 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 8. При этом Димитров уступал по ходу матча со счетом 2:6, 1:5.

Во втором круге Димитров встретится с победителем матча Хольгер Руне (Дания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 633 875 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Григор Димитров (Болгария) — Маккензи Макдональд (США, WC) — 2:6, 7:6 (7:4), 6:1