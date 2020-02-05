Димитров уступил во втором круге турнира в Монпелье

Болгарин Григор Димитров, посеянный на турнире в Монпелье (Франция) под четвертым номером, не смог преодолеть второй круг соревнований. Он уступил местному теннисисту Грегуару Барреру — 7:6 (7:4), 4:6, 6:7. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 36 минут.

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 529 130 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Грегуар Баррер (Франция) — Григор Димитров (Болгария, 4, WC) — 6:7 (4:7), 6:4, 7:5