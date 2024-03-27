Димитров и Алькарас вышли в четвертьфинал турнира в Майами
Испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу в четвертом круге турнира в Майами. В двух сетах он выиграл у итальянца Лоренцо Музетти — 6:3, 6:3.
Следующим соперником испанца будет Григор Димитров из Болгарии, который победил поляка Хуберта Хуркача — 3:6, 6:3, 7:6 (7:3).
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Карлос Алькарас (Испания) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:3, 6:3
Григор Димитров (Болгария) — Хуберт Хуркач (Польша) — 3:6, 6:3, 7:6 (7:3)
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