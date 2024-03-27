Марожан вышел в 1/4 финала турнира в Майами

Венгерский теннисист Фабиан Марожан одержал победу в четвертом круге турнира в Майами. В трех сетах он переиграл австралийца Алекса Де Минаура — 6:4, 0:6, 6:1.

Матч продолжался 1 час 45 минут. 24-летний венгер 3 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта (из 5).

Следующим соперником Марожана будет победитель матча Александр Зверев — Карен Хачанов.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Фабиан Марожан (Венгрия) — Алекс Де Минаур (Австралия, 9) — 6:4, 0:6, 6:1