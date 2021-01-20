Девушка теннисиста пожаловалась на угрозы расправы из-за слов о немытой голове

Блогер Ванесса Сьерра, находящаяся на карантине в номере австралийского теннисиста Бернарда Томича, пожаловалась на угрозы физической расправы, поступающие ей после рассказа о жизни взаперти накануне Australian Open. На своем Youtube-канале 26-летняя женщина рассказала подписчикам, что одним из самых серьезных испытаний на карантине для нее стала необходимость самой мыть голову. В последние годы она делала это только в парикмахерской, и теперь мечтает как можно скорее вернуть свой внешний вид в руки профессионалов.

После этого на Сьерру обрушился шквал гневных комментариев, в том числе криминального характера, сообщает AAP. В ответ Ванесса заявила, что ее слова о немытой голове были вырваны из контекста. Блогер также имеет учетную запись в социальной сети с платными подписками, в том числе порнографического содержания. Бернард Томич утверждает, что Сьерра является не только его девушкой, но и тренером.