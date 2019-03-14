Дель Потро может пропустить около полугода из-за операции

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро может пропустить от 4 до 6 месяцев из-за операции, информирует La Nacion.

Теннисист пропускает турнир в Индиан-Уэллсе из-за травмы колена. 11 октября он получил трещину в коленной чащечке, из-за которой не играл 131 день. Не так давно спортсмен вернулся на корт и принял участие в турниер в Делрэй-Бич (США), где дошел до четвертьфинала.

Напомним, что аргентинец долгое время испытывает дискомфорт в колене. Сам дель Потро не хочет обращаться к хирургам после четырех операций на запястьях, но другие методы лечения не дают желаемых результатов. О своем решении Дель Потро должен сообщить до конца следующей недели.