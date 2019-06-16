Дель Потро больше не волнует его место в рейтинге ATP

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро рассказал, что был близок к тому, чтобы уйти из тенниса. Он также отметил, что для него не имеет значения рейтинг ATP.

– Три года назад перед Олимпиадой я был близок к тому, чтобы уйти из тенниса, – приводит The Guardian слова Дель Потро. – Но в Рио я провел потрясающий турнир, взял серебро. А потом Аргентина впервые взяла Кубок Дэвиса, я вышел в финал US Open и полуфинал "Ролан Гаррос".

Это произошло после всех травм, так что мне нечего терять. Я уже достиг своих целей в теннисе. Иногда кажется, что ты уже никогда не будешь прежним. Но время и мотивацию помогают в итоге получать удовольствие от тенниса.

Я был третьей ракеткой мира и боролся за важные титулы. Для меня рейтинг АТР больше не имеет значения. Я просто хочу быть здоровым