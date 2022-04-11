Бельгиец Гоффен прокомментировал победу на турнире в Марракеше

Бельгиец Давид Гоффен прокомментировал победу на турнире в Марракеше.

«Я очень счастлив, горжусь тем, как провел эту неделю. Было нелегко, много тяжелых матчей. Но в итоге я выиграл шестой титул здесь, в Марракеше. Это меня очень радует и дает мне уверенность в своих силах перед стартом сезона на грунте.

В течение этой недели я дважды уступал в первом сете, но оставался спокойным, мне удавалось перевернуть игру. Соперник очень хорошо играл, он был лучше меня в первом сете. А затем мне удалось повысить уровень, лучше подавать, действовать более агрессивно.

Я играл лучше, а в третьем сете еще и прибавил. Очень рад тем, как провел этот матч", — приводит слова Гоффена Tennis World USA.

В финале турнира в Марракеше бельгиец победил Алекса Молчана из Словакии в трех сетах — 3:6, 6:3, 6:3.