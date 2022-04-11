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Бельгиец Гоффен прокомментировал победу на турнире в Марракеше

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бельгиец Давид Гоффен прокомментировал победу на турнире в Марракеше.

«Я очень счастлив, горжусь тем, как провел эту неделю. Было нелегко, много тяжелых матчей. Но в итоге я выиграл шестой титул здесь, в Марракеше. Это меня очень радует и дает мне уверенность в своих силах перед стартом сезона на грунте.

В течение этой недели я дважды уступал в первом сете, но оставался спокойным, мне удавалось перевернуть игру. Соперник очень хорошо играл, он был лучше меня в первом сете. А затем мне удалось повысить уровень, лучше подавать, действовать более агрессивно.

Я играл лучше, а в третьем сете еще и прибавил. Очень рад тем, как провел этот матч", — приводит слова Гоффена Tennis World USA.

В финале турнира в Марракеше бельгиец победил Алекса Молчана из Словакии в трех сетах — 3:6, 6:3, 6:3.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/ATP_Tennis/112122/david-goffin-comments-on-winning-marrakech-after-poor-start-to-2022/
Теннис
Давид Гоффен
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