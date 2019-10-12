Россиянин Даниил Медведев, который сегодня, 12 октября, обыграл грека Стефаноса Циципаса (7:6 (7:5), 7:5) в матче полуфинала турнира ATP в Шанхае (Китай), после игры признался, что был удивлен тактикой своего соперника.

— Тяжелый матч, — сказал Медведев в эфире телеканала Eurosport. — Циципас удивил такой тактикой в первом сете. Много раз чувствовал, что могу потерять контроль над игрой. Стефанос играл классно и агрессивно. Если обычно пытаюсь против него держать мяч, играть низко над сеткой, то здесь я понял, что мне тоже нужно атаковать. Очень важный гейм был в первом сете при 4:4, было 0:40 на моей подаче.

В первом сете у меня не все получалось в плане подачи. С другой стороны, это смотря с чем сравнивать. Просто вчера я подавал лучше всего за карьеру (матч с Фабио Фоньини), сегодня было тяжело это повторить. Все это работа с тренером. Рад тому, как прогрессирую, в том числе и в подаче.

Болельщики в Шанхае корректны. И сегодня публика не была против меня. Все матчи здесь боление 50 на 50, если речь не идет о Федерере или Джоковиче. Просто болельщики хотели увидеть продолжение матча, как это часто бывает в теннисе. К тому же Стефанос пытался их заводить, поэтому когда счет стал 6:5, я уже сам постарался их завести и сказать, что пора закончить, не надо матч еще на 3 часа растягивать.

Спасибо всем русским парням из Владивостока, которые приехали поболеть.

Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал «Мастерса» в Шанхае