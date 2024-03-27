Первая ракетка России Даниил Медведев сыграет против чилийца Николаса Джарри в ночь со среды на четверг, 28 марта, в матче 1/8 финала турнира категории ATP-1000 в Майами (США). Начало встречи — около 03:30 по московскому времени.

В России официальной трансляции турниров ATP нет. Бесплатно видеотрансляция матча Медведев — Фучович будет доступна в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах. Также смотреть матчи турнира можно на Tennis TV по и в EurosportPlayer (не во всех регионах) по подписке.