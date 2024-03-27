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27 марта, 23:30

Даниил Медведев — Николас Джарри: смотреть трансляцию матча в Майами

Матч 1/4 финала турнира в Майами Медведев — Джарри начнется 28 марта после 03:30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

Первая ракетка России Даниил Медведев сыграет против чилийца Николаса Джарри в ночь со среды на четверг, 28 марта, в матче 1/8 финала турнира категории ATP-1000 в Майами (США). Начало встречи — около 03:30 по московскому времени.

В России официальной трансляции турниров ATP нет. Бесплатно видеотрансляция матча Медведев — Фучович будет доступна в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах. Также смотреть матчи турнира можно на Tennis TV по и в EurosportPlayer (не во всех регионах) по подписке.

В предыдущем раунде Джарри оказался сильнее норвежца Каспера Рууда (7) — 7:6 (7:3), 6:3. Медведев обыграл немца Доминика Кепфера со счетом 7:6 (7:5), 6:0.

Медведев — действующий победитель «Мастерса» в Майами. В прошлом году он выиграл в финале у Янника Синнера.

Теннис
Даниил Медведев
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