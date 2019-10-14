Даниил Медведев: «Наверное, нужно выиграть 21 турнир «Большого шлема» и обойти Федерера»

Россиянин Даниил Медведев после победы в финале «Мастерса» в Шанхае (Китай) ответил на вопрос, задумывался ли он о первом месте в рейтинге ATP.

— Моя главная цель — победа в каждом матче, — цитирует Медведева официальный сайт ATP Tour. — Если смогу побеждать, то рано или поздно поднимусь на первую строчку. Мне надо защищать не так много очков до турниров в США, все возможно.

На этой неделе я сыграл великолепно, но никогда не загадываю далеко вперед. Так не будет длиться вечно. Даже на этой неделе я был близок к проигрышу сете.

Не знаю, чего сейчас хочу. Наверное, нужно выиграть 21 турнир «Большого шлема» и обойти Федерера.

Россиянин выиграл четвертый титул в этом году и седьмой в карьере (еще три титула — в сезоне-2018). В 2019-м он побеждал в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и теперь в Шанхае.