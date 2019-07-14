Даниил Медведев: "Надеюсь, вторая половина сезона будет не хуже"

Российский теннисист Даниил Медведев, который в понедельник станет девятой ракеткой мира, подчеркнул, что очень рад, что его работа дала плоды в виде попадания в топ-10 мирового рейтинга. В воскресенье Медведев сыграл в показательном матче на благотворительном турнире в Лужниках, организованном фондом "Друзья".

– Что для вас значит попадание в топ-10?

– Просто очень приятно, что та работа, которую я делал, в принципе, всю жизнь. А особенно последние полтора-два года, когда вся моя жизнь была полностью посвящена теннису, дает свои плоды. Десятка – это большой рубеж, которого не все в своей жизни достигают. Это приятно, но хочется большего. Как минимум, оставаться в десятке на протяжении долгогл времени, а лучше продолжать идти вверх, выигрывать больше турниров и прогрессировать.

– Как оцените для себя первую часть сезона?

– Если оценивать трезво, я ею доволен. Провел много хороших матчей, хороших турниров. Мне кажется, даже если выиграешь "Большой шлем", будут какие-то свои расстройства. Оглядываясь назад, будешь недоволен многими матчами, какими-то очками, геймами. Есть много матчей, которыми я недоволен, но если трезво оценивать ситуацию, я очень доволен первой половиной сезона. Надеюсь, вторая будет не хуже.

– Матч с третьего круга с Гоффеном на Уимблдоне из той категории, которым недоволен?

– Естественно. Как и все матчи, которые проиграл. Даже если ты не мог ничего сделать лучше, в любом случае хочется победить. С Гоффеном был очень тяжелый матч с обеих сторон. Конечно, обидно, что я в пятом сете был немного ближе к победе, но не смог дажать и упустил в конце.

– Каковы дальнейшие планы?

– Поеду в Америку. Буду играть там все турниры, начиная с Вашингтона. Надеюсь, что сохранить форму и хороший настрой и буду побеждать во многих матчах и, может быть, турнирах.

– И в Уинстон-Салем титул защищать поедете?

– Нет. Перед US Open это тяжело. (Мария Никулашкина)

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