Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, чего он ожидает от матча против итальянца Фабио Фоньини. Им предстоит сыграть на АТР Cup — новом командном турнире.

— Думаю, что мне нравится играть с Фабио, — цитирует Медведева The West Australian. — Его стиль мне подходит, и я не думаю, что ему нравится играть со мной. Я просто слышал, что он говорит так, это единственная причина (почему он так сказал — Прим. «СЭ»). Думаю, что каждый матч отличается от другого, и Фабио иногда может провести великолепный матч, а иногда может сыграть не так хорошо, поэтому у нас будет отличная возможность увидеть, как он сыграет на этот раз. Что касается меня, то я упорно работаю и надеюсь, что смогу показать хороший теннис.

ATP Cup стартует 3 января в Австралии. Сборные России и Италии сыграют в группе D с командами США и Норвегии.