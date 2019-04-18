Даниил Медведев: "Любой матч хочется выиграть – это деньги, очки, слава"

Даниил Медведев переиграл Стефаноса Циципаса (6:2, 1:6, 6:4) и вышел в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло. Для 23-летнего россиянина эта победа над греком стала четвертой в четырех личных встречах.

– Циципас определенно удобный соперник для меня. Принципиальный ли? И да, и нет. Любой матч хочется выиграть – это деньги, очки, слава. Кто бы ни был соперником, нет такого, что выходишь на корт и думаешь: "Так, ладно, этот матч можно и проиграть". Циципас – игрок топ-10, он идет вверх. Думаю, на 8-м номере он не остановится. Если не ошибаюсь, это моя вторая победа над игроком топ-10, 4:0 по личным встречам с ним. Несмотря на то, что все матчи были тяжелые, могу сказать, что мне удобно против него играть, – сказал Медведев в интервью Eurosport.

– Вы впервые вышли в четвертьфинал "Мастерса". Думали ли когда-нибудь, что подобное произойдет на грунте?

– Конечно, нет. В принципе, я раньше любил играть на грунте, но в ATP-туре это намного тяжелее. Здесь все крутят больше меня, все бегают быстрее меня. В этом году провел хорошую подготовку. До этого я два года был травмирован в грунтовой части сезона и, в принципе, не мог проверить свои силы. А первый четвертьфинал "Мастерса" на грунте – это просто радость.