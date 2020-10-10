Даниил Медведев: «Есть определенное давление перед началом»

Россиянин Даниил Медведев заявил, что испытывает определенное давление перед стартом турнира в Санкт-Петербурге.

«Есть определенное давление перед началом, но знаю, что все в Петербурге зависит только от меня. Я умею играть, и если покажу свой теннис, то смогу добиться успеха, как в прошлом году. Поэтому, давление, скорее, оказываю сам на себя, — сказал теннисист ТАСС. — Организован хороший «пузырь», и все мы, участники, чувствуем себя в безопасности. Ничем не отличается от «пузырей» на турнирах Большого шлема в этом году».

Турнир в Санкт-Петербурге пройдет 12-18 октября.