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Даниил Медведев: «Есть определенное давление перед началом»

14:28
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Россиянин Даниил Медведев заявил, что испытывает определенное давление перед стартом турнира в Санкт-Петербурге.

«Есть определенное давление перед началом, но знаю, что все в Петербурге зависит только от меня. Я умею играть, и если покажу свой теннис, то смогу добиться успеха, как в прошлом году. Поэтому, давление, скорее, оказываю сам на себя, — сказал теннисист ТАСС. — Организован хороший «пузырь», и все мы, участники, чувствуем себя в безопасности. Ничем не отличается от «пузырей» на турнирах Большого шлема в этом году».

Турнир в Санкт-Петербурге пройдет 12-18 октября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9683157

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