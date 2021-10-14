Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
06:59
Греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах он переиграл астралийца Алекса Де Минаура — 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:2.
Следующим соперником Циципаса будет грузин Николоз Басилашвили.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 359 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Стефанос Циципас (Греция, 2) — Алекс Де Минаур (Австралия, 22) — 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:2
Тэйлор Фритц (США, 31) — Янник Синнер (Италия, 10) — 6:4, 6:3
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