Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах он переиграл астралийца Алекса Де Минаура — 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:2.

Следующим соперником Циципаса будет грузин Николоз Басилашвили.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Стефанос Циципас (Греция, 2) — Алекс Де Минаур (Австралия, 22) — 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:2

Тэйлор Фритц (США, 31) — Янник Синнер (Италия, 10) — 6:4, 6:3