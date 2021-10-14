Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
07:46
Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах он переиграл француза Гаэля Монфиса — 6:1, 6:3.
Следующим соперником Зверева будет американец Тэйлор Фритц.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 359 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Александр Зверев (Германия, 3) — Гаэль Монфис (Франция, 14) — 6:1, 6:3
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