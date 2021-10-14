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Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

07:46

Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах он переиграл француза Гаэля Монфиса — 6:1, 6:3.

Следующим соперником Зверева будет американец Тэйлор Фритц.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Александр Зверев (Германия, 3) — Гаэль Монфис (Франция, 14) — 6:1, 6:3

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Евгений Козинов все материалы автора
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