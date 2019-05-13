Циципас считает, что Джокович заслужил победу в финале турнира в Мадриде

Грек Стефанос Циципас, который в финале турнира в Мадриде уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу, прокомментировал свое поражение. Он отметил, что соперник заслужил победу.

– Новак заслужил победу, игра невероятно, а вот я мало что мог сделать, – приводит пресс-служба ATP слова Циципаса. – Я просел физически: ноги просто не успевали за разумом. Я чувствовал утомление, у меня болели не только ноги, но вообще все тело. А вот Новак играл очень умно, старался двигать меня по корту. Он знал, что вчера у меня был тяжелый матч, и воспользовался этим. Он заставлял меня бегать и страдать, а я не нашел выход из этого положения.