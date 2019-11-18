Циципас расстроен, что не справился с нервами

Грек Стефанос Циципас поделился впечатлениями от победы на Итоговом турнире ATP. В финале в трех сетах он обыграл австрийца Доминика Тима.

— Нет никакого объяснения тому, как я так хорошо играл во втором сете, — цитирует грека ATP Tour. — Не думал ни о чем, что и помогло так сыграть. Не давал сопернику ничего делать. Этот сет был безупречным. В то же время я расстроен, что не сумел справиться с нервами на таком крупном турнире. Не удержал преимущество, все решалось на тай-брейке.