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Циципас расстроен, что не справился с нервами

04:14
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Грек Стефанос Циципас поделился впечатлениями от победы на Итоговом турнире ATP. В финале в трех сетах он обыграл австрийца Доминика Тима.

— Нет никакого объяснения тому, как я так хорошо играл во втором сете, — цитирует грека ATP Tour. —  Не думал ни о чем, что и помогло так сыграть. Не давал сопернику ничего делать. Этот сет был безупречным. В то же время я расстроен, что не сумел справиться с нервами на таком крупном турнире. Не удержал преимущество, все решалось на тай-брейке.

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