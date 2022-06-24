Циципас пожаловался на жару после выхода в полуфинал турнира на Мальорке

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, что выход в полуфинал в полуфинал турнира на Мальорке (Испания) дался ему непросто из-за жаркой погоды.

«Сегодня пришлось проделать большую работу. Было непросто. Мне пришлось столкнуться с жарой, мой соперник играл невероятно. Пришлось приложить много усилий, у меня был боевой дух», — сказал Циципас после матча.

В четвертьфинале турнира грек обыграл Маркоса Гирона со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:3. В полуфинале турнира Циципас встретится с французом Бенжаменом Бонзи.