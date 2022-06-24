Хорваты Мектич и Павич стали победителями парного разряда турнира в Истборне

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Хорватские теннисисты Никола Мектич и Мате Павич стали победителями турнира парного разряда турнира в Истборне.

В финале они обыграли пару Матве Мидделкоп/Люк Сэвилл (Нидерланды/Австралия) со счетом 6:4, 6:2.

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Rothesay International

Призовой фонд 697 405 евро

Открытые корты, трава

Парный разряд

Финал

Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия, 1) — Матве Мидделкоп/Люк Сэвилл (Нидерланды/Австралия) — 6:4, 6:2