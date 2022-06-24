Хорваты Мектич и Павич стали победителями парного разряда турнира в Истборне
Хорватские теннисисты Никола Мектич и Мате Павич стали победителями турнира парного разряда турнира в Истборне.
В финале они обыграли пару Матве Мидделкоп/Люк Сэвилл (Нидерланды/Австралия) со счетом 6:4, 6:2.
Истборн (Великобритания)
Турнир ATP Rothesay International
Призовой фонд 697 405 евро
Открытые корты, трава
Парный разряд
Финал
Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия, 1) — Матве Мидделкоп/Люк Сэвилл (Нидерланды/Австралия) — 6:4, 6:2
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