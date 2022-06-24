Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 15:40

Хорваты Мектич и Павич стали победителями парного разряда турнира в Истборне

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Хорватские теннисисты Никола Мектич и Мате Павич стали победителями турнира парного разряда турнира в Истборне.

В финале они обыграли пару Матве Мидделкоп/Люк Сэвилл (Нидерланды/Австралия) со счетом 6:4, 6:2.

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Rothesay International

Призовой фонд 697 405 евро

Открытые корты, трава

Парный разряд

Финал

Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия, 1) — Матве Мидделкоп/Люк Сэвилл (Нидерланды/Австралия) — 6:4, 6:2

Теннис
0
Читайте также
Как выбрать виноград. Советы эксперта
Зиньковский получил в «Спартаке» 17-й номер, ЦСКА нацелен на игрока «Фиорентины», Гулиев переходит в «Ахмат». Главные трансферные слухи РПЛ на 24 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Циципас пожаловался на жару после выхода в полуфинал турнира на Мальорке
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости