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23 июня, 23:50

Чесноков назвал отвратительной игру Медведева в 1/4 финала турнира на Мальорке

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков прокомментировал поражение первой ракетки мира Даниила Медведева в четвертьфинальном матче турнира на Мальорке от испанца Роберто Баутиста-Агута. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу испанского теннисиста.

«Даниил играл отвратительно. Такое ощущение, что он хотел побыстрее уйти с корта. Тут можно было бы что-то комментировать, если бы была игра, но игры не было. Понимаете, турнир категории [ATP] 250 не дает ему продвижения по рейтингу, поэтому не к чему стремиться», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Медведев является действующим чемпионом турнира на Мальорке. В 2021 году он в финале обыграл Сэма Куэрри — 6:4, 6:2.

Источник: https://tass.ru/sport/15018433
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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