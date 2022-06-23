Чесноков назвал отвратительной игру Медведева в 1/4 финала турнира на Мальорке

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков прокомментировал поражение первой ракетки мира Даниила Медведева в четвертьфинальном матче турнира на Мальорке от испанца Роберто Баутиста-Агута. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу испанского теннисиста.

«Даниил играл отвратительно. Такое ощущение, что он хотел побыстрее уйти с корта. Тут можно было бы что-то комментировать, если бы была игра, но игры не было. Понимаете, турнир категории [ATP] 250 не дает ему продвижения по рейтингу, поэтому не к чему стремиться», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Медведев является действующим чемпионом турнира на Мальорке. В 2021 году он в финале обыграл Сэма Куэрри — 6:4, 6:2.