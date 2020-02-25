Циципас обыграл Карреньо Бусту в первом раунде турнира в Дубае

Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл испанца Пабло Карреньо Бусту (7:6 (7:1), 6:1) в первом раунде турнира АТР в Дубае (ОАЭ).

Матч продолжался один час и 35 минут. В следующем раунде соперником Циципаса станет казахстанский теннисист Александр Бублик.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Стефанос Циципас (Греция, 2) — Пабло Карреньо Буста (Испания) — 7:6(7:1), 6:1

Дэниэл Эванс (Великобритания) — Фабио Фоньини (Италия, 4) — 3:6, 6:4, 7:5

Пьер-Юг Эрбер (Франция) — Йошихито Нишиока (Япония) — 7:5, 6:2

Филип Краинович (Сербия) — Жоау Соуза (Португалия) — 4:6, 6:3, 6:3

Александр Бублик (Казахстан) — Хуберт Хуркач (Польша) — 6:2, 7:5

Бенуа Пэр (Франция, 8) — Марин Чилич (Хорватия) — 2:6, 7:5, 7:6 (7:1)

Ясутака Утияма (Япония, Q) — Лу Еньсунь (Тайвань) — 3:6, 6:1, 6:2

Деннис Новак (Австрия, Q) — Праджнеш Гуннесваран (Индия, WC) — 6:4, 6:3